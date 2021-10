Tribunali minori: Letta, da Pnrr risposta, ora ridiscutere

(ANSA) - SULMONA, 13 OTT - "Il Pnrr mette molte risorse per questo tipo di territori. Quindi credo che sia discussione complessiva da rifare". Ad affermarlo è stato Enrico Letta, nel corso di un incontro tenuto a Sulmona, riguardo la riforma della geografia giudiziaria e la salvaguardia dei Tribunali minori a rischio soppressione. "Stiamo lavorando per cercare di spostare ulteriormente e di avere ulteriore spazio di ridiscussione di questi provvedimenti. E' ovviamente un tema che tocca - afferma Letta - il tema della prossimità, il tema dei centri che sono più lontani dai capoluoghi e la necessità di essere più attenti alle esigenze dei territori decentrati. Un tema complessivo che dobbiamo affrontare. Tra l'altro il Pnrr mette molte risorse per questo tipo di territori. Quindi credo che sia discussione complessiva da rifare", conclude il leader nazionale del Pd.

