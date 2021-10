Honda: Okuda, aspettative altissime su sito Italia

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - "Voglio congratularmi con la Honda Italia per il cinquantesimo anniversario e sono molto felice di essere ad Atessa per festeggiare con voi. Ho visitato per la prima volta lo stabilimento produttivo: ho notato subito ordine e organizzazione e visto la grande motivazione di tutti gli associati verso il proprio lavoro". Lo ha detto oggi ad Atessa il Presidente di Honda Motor Europe, Katsuhisa Okuda in occasione dei 50 anni dello stabilimento in Val di Sangro.

"Nel corso degli anni - ha spiegato Okuda - ci sono stati molti cambiamenti che hanno reso sempre più alto il livello di competitività della Honda Italia, oggi unico sito produttivo due ruote Honda in Europa, e da quest'anno capogruppo degli altri siti produttivi europei, per il raggiungimento di grandi obiettivi. Questo cinquantesimo anniversario è frutto di una forte collaborazione tra Associati italiani, staff giapponesi e territorio. Il mio ringraziamento è per tutti. Continuiamo a portare gioia ai tanti clienti che aspettano i prodotti d'eccellenza made in Honda Italia. Le mie aspettative sulla Honda Italia sono altissime", ha chiuso il manager nipponico.

(ANSA).