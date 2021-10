Green Pass:Letta,messaggio giusto a italiani è 'vaccinatevi'

(ANSA) - SULMONA, 13 OTT - "Io credo che sarebbe un messaggio negativo se noi dicessimo alla larga maggioranza degli italiani siete stati un po' stupidi perché in fondo potevate anche lasciar perdere. Il messaggio giusto è che il vaccino è la strada maestra". Lo ha detto il Segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, nel corso di un incontro a Sulmona, a proposito dell'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro e della richiesta di tamponi gratuiti. "Credo che questo sia il momento nel quale il buon senso debba prevalere, il buon senso nell'applicazione delle norme e il buon senso soprattutto nel capire e nel considerare che la stragrande maggioranza dei cittadini del nostro paese ha deciso di vaccinarsi. Con vaccini che sono gratuiti ed è giusto che questa maggioranza larga non venga penalizzata da scelte come quella dei tamponi gratuiti che finirebbero per penalizzare tutti coloro che hanno deciso di seguire le regole - dichiara Letta che aggiunge - credo che la logica con cui il governo si sta muovendo è quella di aiutare se ci sono frange che vivono una situazione di complessità e marginalità rispetto a questi temi, di aiutare con il convincimento e accompagnamento e con il buonsenso. Però non sono d'accordo sul fatto di stravolgere le regole e dire che adesso per l'80 per cento degli italiani che si sono vaccinati che questa non è la strada giusta. Io credo che si debba continuare su questa strada, di regole chiare, applicate da tutti, anche perché la situazione del vaccino non è finita.

Adesso arrivano le terze dosi. La cosa fondamentale è che bisogna vaccinarsi. E il fatto che gli italiani si siano vaccinati è la ragione per la quale stiamo uscendo dalla pandemia. Non diamo messaggi contraddittori. Io credo che sarebbe sbagliato". (ANSA).