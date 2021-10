Riello: Landini in Abruzzo il 15/10,assemblea con lavoratori

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - Maurizio Landini sarà in Abruzzo il 15 ottobre per partecipare all'assemblea davanti ai cancelli della Riello di Cepagatti (Pescara) vertenza che vede il rischio di chiusura dello stabilimento,. Lo ha annunciato il segretario provinciale della Fiom Alessandra Tersigni a margine del presidio organizzato dalla Cgil davanti alla sede pescarese del sindacato.

"Il segretario viene in Abruzzo dove ci sono situazioni delicate - ha detto la Tersigni - e poi incontrerà gli studenti nell'ambito del Premio Caffè. Intanto dobbiamo registrare anche qui in Abruzzo una risposta immediata di solidarietà nei nostri confronti: forze politiche e associazioni non hanno fatto mancare il loro sostegno". (ANSA).