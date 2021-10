Green Pass: Cgil Abruzzo, fatti Roma ricordano periodi bui

(ANSA) - PESCARA, 09 OTT - "Quanto accaduto oggi a Roma è un fatto gravissimo che riporta alla memoria periodi bui della storia del nostro Paese. Tutte le forze democratiche devono unirsi per tutelare la Democrazia e per impedire che, in una fase estremamente delicata, la violenza possa prevalere. I sindacati, come sempre hanno fatto, saranno in prima linea a tutela della democrazia e della libertà di lavoratrici e lavoratori". Lo afferma il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, dopo i fatti di Roma.

"Come risposta a questa vile aggressione - annuncia Ranieri - le nostre sedi in Abruzzo e Molise domani rimarranno aperte quali presidio di Democrazia". (ANSA).