26°Premio Di Venanzo gran finale, madrina Gaia De Laurentiis

(ANSA) - TERAMO, 08 OTT - Con la consegna degli Esposimetri d'Oro, gran finale del 26° Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo sabato 9 ottobre, alle ore 17, nel cineteatro Comunale di Teramo. Madrina l'attrice e conduttrice Gaia De Laurentiis. Condurrà Antonella Salvucci con Stefano Masi, giornalista e critico cinematografico, Presidente della giuria del Premio. Tra gli ospiti, l'attore e regista Massimo Popolizio, più volte Premio Ubu per il teatro e protagonista di grandi film (Romanzo criminale, Mare nero, Mio fratello è figlio unico, Il divo, La grande bellezza). Ospite anche l'attrice Cinzia Leone, cara all'Abruzzo per Parenti serpenti di Monicelli, girato a Sulmona.

Torna a Teramo Ninetto Davoli, il popolarissimo attore scoperto da Pier Paolo Pasolini. Saranno presenti: l'attrice Francesca Della Ragione, il regista e sceneggiatore Emanuele Scaringi, il musicista e regista Davide Cavuti, Francesco Caruso Litrico, Martino Onorato.

Totò Martello, Sindaco di Lampedusa e Linosa, riceve il "Premio Integrazione e Solidarietà Marco Pannella". L'Esposimetro d'Oro andrà a: Crystel Fournier per la Fotografia di un film italiano (Miss Marx). A Hicame Alaouie per la Fotografia di un film straniero (Estate 85). A Yorgos Arvanitis, Esposimetro d'oro alla Carriera. Adriana Chiesa Di Palma, produttrice cinematografica ritira l'Esposimetro d'oro alla Memoria del marito Carlo Di Palma. Gherardo Gossi ritirerà il Premio Speciale "Peppe Berardini" che va all'autore della fotografia di una Fiction Tv, "L'Alligatore" (Rai2), regia di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. A Paolo Ferrari la Targa speciale della Giuria "Marco Onorato". Stasera 8 ottobre al Cineteatro Comunale: ore 20 Proiezione cortometraggio ComunicEight realizzato da otto ragazze del Liceo Classico Delfico.Ore 20:15 proiezione film Miss Marx (2020) di Susanna Nicchiarelli, illuminato da Crystel Fournier. Ore 22 "Concerto Evento Omaggio a Ivan Graziani, Gianni di Venanzo e Marco Pannella" a cura di Sabatino Matteucci con Luca Strappelli, Luca Marconi, Francesco Sbraccia, Rodolfo Tulli, Cristiano Vetuschi, Marco Di Natale, Alex Paolini, Danilo Di Paolonicola. Guest Star: Filippo Graziani. (ANSA).