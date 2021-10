Maltempo: Giulianova, auto in sottopasso allagato, salvati

(ANSA) - TERAMO, 07 OTT - La pioggia che da ore cade incessantemente sul Teramano ha provocato diversi allagamenti, con i vigili del Fuoco che nel corso della giornata hanno già effettuato ben dieci interventi. Le zone più colpite sono state quelle della Val Vibrata e della zona costiera da Giulianova a Martinsicuro, con i vigili che hanno provveduto principalmente a liberare scantinati dall'acqua e a soccorrere automobilisti in difficoltà per le condizioni delle strade e a causa di sottopassi allagati. Una squadra, in particolare, è dovuta intervenire per soccorrere due automobilisti rimasti bloccati con la loro auto in un sottopasso ferroviario in via D'Annunzio a Giulianova, completamente invaso dall'acqua. I due occupanti dell'auto sono stati messi in salvo e appena l'acqua comincerà a defluire sarà recuperata anche l'auto.

Il comando dei vigili del fuoco, inoltre, ha provveduto a richiamare anche personale libero dal servizio per evadere i numerosi interventi che restano ancora da effettuare. (ANSA).