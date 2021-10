A24-A25: Rotta (Pd), va trovata una soluzione rapida

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Sull'autostrada A24-A25 c'è una situazione di emergenza e va trovata una soluzione rapida, e siamo tutti impegnati a trovarla, anche nelle norme che sono in discussione in Parlamento: la sicurezza stradale in un territorio altamente sismico deve rappresentare una priorità", ha detto al termine dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, la presidente dell'organismo, Alessia Rotta, del Pd. Nel suo intervento la deputata Dem Stefania Pezzopane ha auspicato al pari della presidente della commissione, una celere soluzione del problema. "Ho chiesto la convocazione di questa audizione a seguito del paventato aumento dei pedaggi, che ha creato grandissimo allarme ed è una questione che non riguarda solo gli abruzzesi. Si sono registrati forti ritardi, una oggettiva inefficienza, ed ora però questa partita si deve chiudere al più presto. Gli aumenti tariffari vanno scongiurati in ogni modo".

Annunciando che a breve saranno convocati in commissione anche i tre commissari, Pezzopane, parlando anche da pendolare tra Roma e L'Aquila, ha evidenziato che "con i lavori di manutenzione, le autostrade A24 e A25 sono un percorso di guerra, con gincane sul tragitto con gallerie ad una direzione, rallentamenti e con il limite di velocità assai ridotto. Una situazione che pesa molto sugli abruzzesi, visto che non c'è l'alternativa del collegamento ferroviario". (ANSA).