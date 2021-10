A24-A25: Mollo (SdP), tariffe erano ormai bloccate da anni

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'ad di Strada dei Parchi - concessionaria delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25 - Riccardo Mollo, nel corso della audizione nella commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ha ricostruito la vicenda in tutti i suoi aspetti e ha confermato che "dal primo gennaio 2022 ci sarà un aumento tariffario molto importante, pari circa al 34,5% e questo perché le tariffe sono state bloccate ormai da anni, per effetto di una serie di decreti interministeriali e sono ferme ai valori del 2017, e anche dal 2015 al 2017 erano state oggetto di tagli".

"Questo effetto perverso si sarebbe potuto evitare e si può ancora completamente evitare con il via libera al Piano economico finanziario di Strada dei Parchi, fermo dal 2013, anno in cui si sarebbe dovuto rinnovarlo. Un problema che crea impatto non solo sulla gestione della concessionaria e sull'aumento prospettico delle tariffe, ma soprattutto impedisce che si intervenga per adeguare sismicamente l'infrastruttura in una zona che è tra le più pericolose d'Italia e probabilmente d'Europa, su cui incombe un potenziale terremoto anche di 30 volte superiore in termini di energia sprigionata, di quello dell'Aquila del 2009. Va ricordato che questa è un'autostrada definita per legge strategica, ai fini di protezione civile e quindi per definizione un'infrastruttura che non si può interrompere".

Con l'approvazione del Pef, ha proseguito Mollo, "si risolverebbe completamente il problema, ovvero le tariffe non crescerebbero più del 1% all'anno fino al 2030, saranno effettuati i lavori di definitiva messa in sicurezza sismica, e non ci sarebbe infine proroga della concessione". Ha poi ricordato che "il 57% dei pedaggi riscossi da Strada dei Parchi tornano allo Stato sotto forma di prezzo della concessione, iva e canoni di concessione vari e che quindi solo il 43% resta al concessionario. Questo significa che praticamente sono tornati finora allo Stato 2 miliardi e con i 3 miliardi restanti la concessionaria ha dovuto fare tutto, dalla manutenzione a pagare gli stipendi. Il risultato è che il totale dei dividendi che sono tornati agli azionisti della società in questi anni sono pari a zero, allo zero assoluto. Non solo, visto che il Pef non arriva e non si possono fare interventi strutturali, ci troviamo a spendere per la manutenzione intorno ai 90 milioni l'anno, a fronte dei 28 che la convenzione prevede: quindi stiamo pagando di tasca nostra oltre 60 milioni l'anno in più di quello che dovremmo pagare". (ANSA).