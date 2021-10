Consiglio Abruzzo: centrosinistra, solidarietà a Pettinari

(ANSA) - L'AQUILA, 06 OTT - "Nella seduta odierna di Consiglio regionale, dopo due lunghi mesi di pausa dai lavori a causa della mancanza di provvedimenti da portare all'attenzione dell'assise, si è consumata una brutta pagina per l'immagine di questa regione". Così in una nota i consiglieri regionali di centrosinistra esprimiamo "solidarietà al collega Pettinari che in aula ha infatti subito un pesante e reiterato attacco dal presidente Marsilio con lo scopo di trascinarlo nella rissa, fargli commettere qualche gaffe, infine di intimidirlo per ridurlo al silenzio". Lo scontro si è avuto nella seduta di consiglio regionale che soli è conclusa nel pomeriggio.

"Pettinari dal canto suo aveva semplicemente stigmatizzato le ripetute assenze dall'aula di Marsilio, una consuetudine che questa volta avrebbe causato la mancanza del numero legale in aula e che aveva già costretto il presidente del Consiglio a ritardare la ripresa dei lavori - continua la nota -. La reazione di Marsilio, spropositata nei toni e nei modi, forse dettata dal nervosismo per i recenti risultati elettorali amministrativi in Abruzzo e in Italia, ha costretto l'aula ad assistere a una brutta pagina di politica istituzionale: agli insulti sono infatti seguite le minacce esplicite e vergognose.

L'assise regionale neanche nei confronti ben più aspri del post sisma aveva dato un'immagine così scadente del ruolo che riveste". (ANSA).