Cedono pilastri palazzo case popolari, sgomberati appartamenti

(ANSA) - ORTONA, 06 OTT - Un importante cedimento strutturale ha interessato la notte scorsa a Ortona (Chieti) alcuni pilastri di una delle palazzine Ater, l'Azienda Territoriale edilizia residenziale, e ha provocato crepe sui muri interni ed esterni fino ai cornicioni del quarto piano dell'edificio, in piazza 28 dicembre. Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per sgomberare gli otto appartamenti, abitati complessivamente da dodici persone. Le società Zecca e Cogas hanno chiuso le forniture di elettricità e gas. La struttura è stata dichiarata inagibile per rischio crolli.

Gli inquilini sono stati fatti alloggiare dal Comune in un albergo vicino ed è stato attivato un servizio anti sciacallaggio. (ANSA).