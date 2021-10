Via Verde, centinaia a piedi e in bici per weekend 'estivo'

(ANSA) - VASTO, 04 OTT - Saltata la cronometro di sabato, saltata la ciclopedalata di domenica, perché la Provincia di Chieti, a poche ore dall'evento, ha informato gli organizzatori che ogni attività sportiva è vietata sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, ancora 'area di cantiere'; ma "Art Bike and Run", ideata per promuovere questa suggestiva area e la sua pista ciclopedonale, si è svolta lo stesso, grazie alle centinaia di sportivi che la aspettavano da due anni. E che, arrivati anche da fuori regione, hanno partecipato entusiasti alla gara podistica al tramonto e visitato, nel weekend, il villaggio allestito a Vasto, per non perdere le degustazioni, i gadget degli sponsor e per provare i modelli di e-bike. Il tutto in un clima di festa baciato da un piacevole sole ancora estivo.

"Con enorme dispiacere e amarezza siamo costretti ad annullare la pedalata di domenica 3 ottobre" avevano comunicato gli organizzatori sabato alle 14, sulla pagina Facebook, garantendo comunque le degustazioni enogastronomiche a Vasto Marina e Punta Le Morge e l'iscrizione gratuita all'edizione 2022. "Per chi non vorrà, procederemo a un celere rimborso". Ma cosa è successo, visto che a luglio, in conferenza stampa, si era detto che i lavori sulla Via Verde stavano proseguendo speditamente per rendere l'infrastruttura percorribile al 90% dei suoi 43 km entro inizio autunno? Di recente l'Ati che sta realizzando la Via Verde ha chiesto altri 60 giorni per provvedere anche ad arredi, panchine, cestini, paline. In attesa del collaudo, sulla carta la Via Verde non dovrebbe essere accessibile. Di fatto lo è, tanto che, come accaduto per tutta l'estate, continua nel fine settimana ad essere affollata, per la gioia delle attività che si occupano di noleggio bici, bar e ristoranti. La Provincia nei giorni scorsi ha annunciato l'acquisizione delle ex stazioni di San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Vasto, compendio immobiliare di Rfi e Fs; a breve si istituirà un tavolo di concertazione con Regione, Comuni, Soprintendenza; i sindaci, però, dicono di essere stati ignorati durante l'iter.

La Regione ha annunciato 16.5 milioni per realizzare collegamenti ciclopedonali tra costa ed entroterra. (ANSA).