Al via Active Abruzzo 2021, proposti due pacchetti turistici

(ANSA) - PESCARA, 04 OTT - Il menu è ricco e variegato, a seconda che si decida di andare a piedi o usare la bici, comunque scegliendo la strada di una vacanza attiva: il tutto con la prospettiva che dieci grandi tour operator sposino il progetto, immettendolo sui circuiti internazionali specializzati. A dare corpo a questa idea è la 2/a edizione di Active Abruzzo, l'evento dedicato al turismo attivo organizzato da Cna Turismo Abruzzo, in programma dall'8 al 12 ottobre. Il programma dettagliato è stato presentato a Pescara, nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, presidente e responsabile di Cna Turismo Abruzzo; Lido Legnini, vicepresidente della Camera di commercio di Chieti-Pescara; Agostino Del Re, componente della giunta della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia.

L'evento vedrà la presenza di dieci grandi tour operator internazionali provenienti da Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, che esploreranno il territorio regionale in due distinti tour ('Culto' in bici e 'Iconico' a piedi, entrambi con partenza dall'Aquila) destinati a trasformarsi in altrettanti pacchetti turistici.

Il percorso "Iconico" propone un lancio con il parapendio su Rocca Calascio, prima della visita a Navelli, il borgo dell'"oro rosso d'Abruzzo"; la via ferrata di Campo Imperatore con sosta al bivacco Bafile ed escursione a Castel del Monte, il "borgo dei film"; le suggestioni dei "Cammini di Celestino" sulla Maiella occidentale, con puntate agli eremi di San Bartolomeo in Legio e Santo Spirito. Per chi invece scegliesse le due ruote della bici, il percorso "Culto" prevede i 70 km della "Strada maestra del Parco", dall'Aquila a Teramo, prima di una sosta a Campli, il "borgo spirituale" e a Civitella del Tronto con la sua fortezza borbonica; poi la "Via Viscerale" (Piceno-Aprutina) che da Castilenti, nel Teramano, conduce a Pianella, nel Pescarese, con vista sul mare e sui monti, prima della sosta a Chieti; la "Strada del vino delle colline teatine", per quaranta chilometri da Miglianico a San Vito Chietino, con tappe finali alla città del vino per eccellenza, Tollo, ed a Crecchio con il suo castello. (ANSA).