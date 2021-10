Calcio, Pescara, domani arriva la capolista Reggiana

(ANSA) - PESCARA, 02 OTT - Sfida al vertice domani allo stadio Adriatico dove si affrontano (ore 17.30) Pescara e Reggiana, due delle favorite per la vittoria del torneo. Gli emiliani, primi, se la vedranno con la squadra di Auteri reduce dal pari di Gubbio. Dopo la positività del difensore Veroli, domani mattina i giocatori del Pescara saranno sottoposti a ulteriori tamponi di controllo. Sia abruzzesi che granata sono imbattuti in campionato dopo sei giornate.

Il tecnico pescarese Gaetano Auteri presenta la sfida di domani: "Se cambieremo modulo lo vedremo domani, ma credo che questo conti relativamente. Non è stata una settimana tranquillissima per via del contrattempo Covid, ma non accampiamo scuse. Quello che è successo in questi ultimi giorni non influenzerà la gara di domani. La Reggiana? È una squadra importante che ha investito molto. Una formazione di grande caratura, esperta come altre squadre in questo girone. Il campionato è lungo ed è importante avere continuità. Per noi è una partita importante contro un avversario forte e di qualità come il Pescara. Sappiamo quello che dovremo fare". Nel Pescara recuperati Ingrosso e Bocic, mancheranno Pompetti, Chiarella e Veroli. (ANSA).