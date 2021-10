Via Verde Trabocchi: deliberato acquisto ex stazioni Fs

(ANSA) - CHIETI, 01 OTT - Il Consiglio Provinciale di Chieti ha deliberato favorevolmente il completamento del progetto della "Via Verde della Costa dei Trabocchi" con l'acquisizione e rigenerazione del compendio immobiliare di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato che comprende le ex stazioni ferroviarie nei comuni di di San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Vasto. Approvazione dello studio di fattibilità. Hanno votato a favore i sei consiglieri di maggioranza Arturo Scopino, Vincenzo Sputore delegato Via Verde, Luca Paolucci, Nicola Tiberio e Gabriele Paolucci e i consiglieri di minoranza Pierdomenico Tiberio e Marinelli Elisa. Si è astenuto il consigliere Pino Finamore. A breve si istituirà un tavolo di concertazione con Regione, Comuni, Soprintendenza e portatori di interesse per meglio definire gli usi e le funzioni degli edifici e delle aree acquisite"Il percorso si conclude felicemente con un passaggio molto importante che avvia subito la notifica preliminare di esproprio a Rfi e Fsdi tutto il compendio immobiliare - dice il presidente della Provincia, Mario Pupillo. Questo percorso di condivisione cancella le perplessità e i timori che alcuni Comuni hanno palesato per la procedura che sembrava escluderli da scelte e decisioni. La potestà autorizzativa urbanistica è dei Comuni che hanno voce determinante nell'approvazione delle scelte da approvare. Il Progetto che sarà elaborato dal tavolo potrà essere messo a bando per concessioni di beni e servizi o per un eventuale progetto di finanza. Ringrazio la struttura tecnica diretta dall'ingegner Giancarlo Moca, l'architetto Francesco Faraone, direttore dei lavori e l'architetto Valerio Ursin,Rip dell'opera che ha elaborato il progetto preliminare ed impaginato tutta la procedura, in accordo con la Regione Abruzzo e l'assessore Nicola Campitelli in sintonia con il redigendo piano territoriale speciale) del settore Ambiente".

