Maltratta moglie e figli adolescenti, arrestato 42enne

(ANSA) - CHIETI, 01 OTT - Un uomo di 42 anni residente in provincia di Chieti è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di reiterati maltrattamenti in famiglia, nei confronti della moglie e dei figli adolescenti, aggravati dall'abuso di alcolici. È stato il Gip del Tribunale di Vasto, su richiesta della Procura della Repubblica, a disporre la misura cautelare più grave nonostante sia incensurato. La vicenda familiare è stata portata all'attenzione della procura della Repubblica di Vasto dai carabinieri della stazione di Casalbordino che solo un paio di settimane fa, in seguito dei reiterati interventi presso l'abitazione della famiglia, hanno raccolto la denuncia della madre. La quale ha raccontato che il marito quando è in preda ai fumi dell'alcool, che oramai assume in continuazione, perde il controllo di sé e diventa violento, e oltre a danneggiare gli arredi della loro abitazione, si scaglia contro lei e contro i figli con ingiurie e gravi minacce di morte che in più di un'occasione sono sfociate in aggressioni fisiche dirette, tanto da costringerla a rifugiarsi con i figli da suo fratello.

Episodi che sono tra l'altro avvenuti anche alla presenza delle pattuglie dei carabinieri intervenute, che hanno impiegato diverso tempo ogni volta per far calmare l'uomo. Durante le indagini i carabinieri hanno raccolto anche le testimonianze di diversi familiari e dei vicini e tutti hanno confermato la grave situazione descritta nella sua denuncia dalla donna e che è stata segnalata immediatamente alla procura di Vasto così come dispone il cosiddetto Codice Rosso. (ANSA).