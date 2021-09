Torna Maratona D'Annunziana, weekend di corsa a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 29 SET - Dopo l'edizione ridotta causa Covid dello scorso anno, questo fine settimana il 2 e ‪3 ottobre‬ a Pescara torna la Maratona d'Annunziana di Pescara giunta alla sua 21esima edizione. L'organizzazione affidata all'Asd Vini Fantini e a tutto lo staff della Uisp Abruzzo e Molise (settore atletica) vedrà la partecipazione di un migliaio di podisti provenienti anche da fuori regione. La manifestazione per evitare assembramenti è stata spalmata in due giorni con lo svolgimento ‪sabato 2‬ ottobre della D'Annunzianina per i bambini, la passeggiata D'Annunziana e la ultra beach (6 ore podistica in spiaggia con la collaborazione della Manoppello Sogeda), e poi domenica 3 ottobre spazio alla maratona, alla mezza maratona, alla maratona a staffetta e al pattinaggio fitness. Tra le novità di quest'anno il ritorno della staffetta.

Questa mattina l'evento è stato presentato a Palazzo di Città.

Come ha spiegato l'organizzatore Alberico Di Cecco, come da protocollo Covid, gli atleti partiranno indossando la mascherina che poi verrà tolta. Non ci sarà il ristoro classico collettivo per gli atleti che singolarmente riceveranno un kit. Anche per questa 21esima edizione i fondi raccolti saranno devoluti alla Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori) e alla Isav (Associazione a sostegno dei malati di Sla). Verrà ricordato al via della manifestazione domenica mattina in Piazza della Rinascita Roberto Straccia il giovane di Moresco nel Fermano, scomparso da Pescara il 14 dicembre 2011 e ritrovato senza vita nel tratto di mare antistante Bari 24 giorni dopo. (ANSA).