Mattarella a Pescara: Mattoscio, ha incoraggiato cultura

(ANSA) - PESCARA, 28 SET - "Il presidente Mattarella nel suo discorso ha incoraggiato il mondo della cultura, che è tra quelli che più hanno sofferto la pandemia: per questo ha molto gradito, e direi anche compreso, l'operazione dell'Imago Museum di Pescara". Lo riferisce all'ANSA il presidente della Fondazione PescarAbruzzo Nicola Mattoscio, al termine della visita del presidente della Repubblica Pescara per l'inaugurazione del nuovo spazio museale abruzzese.

"Nelle sale dell'esposizione era incuriosito, interessato e dire anche sorpreso da quella vista - prosegue Mattoscio, ex docente universitario - abbiamo capito che era molto sensibile all'arte con i suoi commenti, quando si avvicinava a certi quadri. Ha capito insomma l'operazione che la Fondazione ha fatto, e cioè quella di aver raccolto un patrimonio culturale abruzzese che rischiava di essere disperso o non essere messo a disposizione del patrimonio nazionale", ha concluso. (ANSA).