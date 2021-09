Pescara-Roma, Bellanova 'velocizzare ferrovia nei tempi dati'

(ANSA) - SULMONA, 27 SET - "Bisogna realizzare la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma e bisogna realizzarla nei tempi dati, perché è evidente che noi siamo in una fase in cui le infrastrutture servono per rendere più attrattivo il territorio, oltre che per la mobilità delle persone e per la mobilità delle merci che di conseguenza creano ricchezza. Ricchezza che si può ridistribuire per dare una risposta a quell'emergenza che noi abbiamo, cioè il lavoro". Lo ha detto oggi a Sulmona il viceministro alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile, Teresa Bellanova (Italia Viva), arrivata in città a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Gianfranco Di Piero.

"Oggi ci troviamo davanti a un'opportunità unica che non bisogna assolutamente disperdere, perché avere 191 miliardi di euro dall'Unione Europea, avere 30 miliardi di euro come fondo complementare di risorse nazionali significa avere una quantità di risorse enormi per infrastrutture andando a recuperare i ritardi che c'erano e quelli che, purtroppo, si sono aggravati con la vicenda del coronavirus. Con tutte queste risorse bisogna avere una progettazione adeguata e soprattutto bisogna realizzare le opere in tempi certi, perché le risorse ci sono e sono tante, ma bisogna sapere spenderle bene da qui al 2026".

