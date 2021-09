Green pass: sanzioni dei Nas in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 25 SET - Sanzioni in Abruzzo da parte dei Carabinieri del Nas di Pescara per il mancato rispetto dell'obbligo di Green pass e per l'inosservanza delle normative relative al Covid-19. I relativi controlli rientravano nell'ambito delle ispezioni disposte in tutta Italia da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

In particolare, nel centro di Pescara sono state sanzionate quattro persone all'interno di una pizzeria al taglio: si tratta di due addetti dell'attività, che erano in servizio senza mascherina, di un cliente che stava consumando al tavolo senza Green pass, e del titolare, per non aver verificato il possesso della certificazione. Sempre in centro, in una sala scommesse, sono stati sanzionati un cliente sprovvisto della certificazione ed il titolare per il mancato controllo. Provvedimenti analoghi nei confronti del titolare e di due clienti di una sala scommesse di Montesilvano (Pescara). (ANSA).