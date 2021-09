Clima, sciopero globale, manifestazioni in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 24 SET - Anche in Abruzzo tornano i Fridays For Future, in occasione dello sciopero globale per il clima, finalizzato a chiedere, verso la Cop26, la riduzione delle emissioni e per la risoluzione della crisi climatica. Due gli eventi promossi nell'ambito della manifestazione prevista in 70 città italiane, uno a Pescara, in piazza della Rinascita, e l'altro a Chieti, in piazzale Mazzini.

Le iniziative sono state promosse dalle ragazze e dai ragazzi di varie associazioni studentesce ed ambientaliste, tra cui Uds Abruzzo e Libera Associazione Studentesca. In entrambi i casi erano presenti un centinaio di persone. (ANSA).