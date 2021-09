Giornate fra arte e tradizioni in 4 Comuni del Pescarese

(ANSA) - PESCARA, 23 SET - Tutto pronto per le nuove attività dell'associazione di volontariato ASC Arte Suoni Colori, con avvio a ottobre all'interno del progetto "A.R.T.S. - Arte Relazioni Territori Solidarietà", vincitore del Bando 2021 Terzo Settore Regione Abruzzo. Riscoprire la passione per l'Arte e rilanciare il potenziale del territorio abruzzese e delle sue tradizioni è l'obiettivo dell'iniziativa che mira anche a costruire una solida rete di Relazioni sociali tra generazioni nel corso dei laboratori. Si comincia con il Ludobus, occasione per riscoprire varie tipologie di giochi in legno, curato dall'associazione culturale Officine Sinergiche e accompagnato da attività di riciclo creativo.

l'appuntamento è nel centro storico di Rosciano (Pescara) il 9 ottobre alle 15.30, il 10 ottobre a Montebello di Bertona (Pescara), sempre alle 15.30. A Rosciano sarà anche possibile visitare la quattrocentesca Chiesa di San Nicola e i suoi affreschi.

La settimana successiva via con il laboratorio sulla tradizionale tecnica dello scalpello, guidato dall'artista Luigi D'Alimonte e previsto, sempre dalle 15.30, il 16 ottobre a Carpineto della Nora e il 17 ottobre a Civitaquana. Gli incontri di presentazione del progetto si concluderanno con il laboratorio sulla costruzione della Pupazza abruzzese, affidato agli artisti Silvia Di Gregorio e Massimo Piunti dell'Associazione culturale Libera Pupazzeria. Una tradizione tutta regionale che verrà riscoperta in un incontro che il 23 ottobre a Rosciano e il 24 a Montebello di Bertona.

A.R.T.S. proseguirà fino all'estate 2022 e si avvarrà della collaborazione dei quattro Comuni ai quali si aggiungeranno quello di Brittoli (Pescara) e le Pro Loco di Carpineto della Nora e Rosciano, l'associazione Contratto Sociale di Montebello di Bertona, il partenariato con l'A.G.S. Gianni Silvidii.

