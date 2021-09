Calcio, serie D, Vastese-Vastogirardi ad Agnone

(ANSA) - VASTO, 22 SET - Vastese-Vastogirardi (seconda giornata serie D girone F) che da calendario si sarebbe dovuta disputare domenica 26 settembre allo stadio "Aragona" di Vasto, a causa dell'indisponibilità del campo di casa si giocherà in campo neutro e in terra molisana. Dopo aver provato inutilmente a trovare un campo in Abruzzo, la società abruzzese ha chiesto ospitalità al "Civitelle" di Agnone (Isernia). Il manto erboso dello stadio della Vastese è in rifacimento e sarà pronto tra qualche settimana. La squadra di D'Adderio giocherà le gare casalinghe in campo neutro fino a metà ottobre. Nella terza e quarta giornata previste due trasferte. Probabile l'esordio allo stadio "Aragona" il 17 ottobre per Vastese-Castelfidardo. La gara di domenica ad Agnone sarà aperta al pubblico e ai tifosi abruzzesi che hanno sottoscritto l'abbonamento o che acquisteranno il biglietto per la gara. (ANSA).