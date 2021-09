Asl Teramo, concerti per i pazienti di pediatria del Mazzini

(ANSA) - TERAMO, 22 SET - Concerti del Braga per i piccoli pazienti della Pediatria del Mazzini. L'iniziativa, che si colloca in un percorso di umanizzazione delle cure per i bambini ricoverati nella divisione dell'ospedale teramano, prevede una serie di quattro esibizioni con il primo concerto che si terrà lunedì 27. Per circa un'ora gli studenti del Conservatorio eseguiranno brani adatti all'ascolto dei più piccoli.

"Ringraziamo il Braga per la disponibilità e la sensibilità mostrata nei confronti delle esigenze del bambino in questa fase particolare - commenta il direttore dell'unità operativa complessa di Pediatria Antonio Sisto - questo progetto si colloca nella scia del corso di musicoterapia 'Musica e sviluppo' rivolto alle mamme, che si è svolto on line l'anno scorso. Con il progetto dei concerti, già consolidato nel tempo, abbiamo intenzione di ripartire nel percorso di umanizzazione che ha subito un rallentamento a causa della pandemia: abbiamo una serie di eventi che vogliamo calendarizzare l'anno prossimo. Siamo partiti dalla musica perché lo sviluppo della sensibilità musicale ha effetti positivi sulla crescita e lo sviluppo del bambino. Oltre che un aspetto ludico c'è dunque anche un aspetto educativo. Ringrazio il professor Riccardo Nori del Braga e Franco Di Lollo, dirigente medico vicario del reparto, che hanno curato il progetto".

Queste le date e gli orari dei concerti: il 27 settembre alle 18,30; il 25 ottobre alle 18.30; il 29 novem,bre alle 18.30 e il 13 dicembre alle 18.30. (ANSA).