Giunta Abruzzo, ok variazioni bilancio manovra 14 milioni

(ANSA) - PESCARA, 21 SET - Su proposta dell'assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, la Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato due variazioni di bilancio che prevedono una manovra di circa 14 milioni di euro. "Sono stati stanziati - spiega Liris - 4,6 milioni di euro per la promozione turistica, 1,7 milioni di euro in favore degli Istituti Tecnici Superiori, 4,6 milioni di euro per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione".

"Questi sono solo alcuni degli interventi posti in essere - prosegue l'assessore - con la variazione di bilancio sono state appostamente somme per attività culturali, interventi per la gestione e la qualità delle acque, per opere Commissariali e interventi del Genio Civile, per attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici svolte dalle Associazioni Allevatori, per la realizzazione di interventi in materia di rischio idrogeologico e ciclo idrico integrato". (ANSA).