Giornate del Patrimonio, incontro all'Archivio di Stato

(ANSA) - TERAMO, 21 SET - Nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio, che si celebreranno nel prossimo fine settimana, l'Archivio di Stato di Teramo ha organizzato un incontro che si svolgerà sabato 25 alle 17 nella sede monumentale di Sant'Agostino, in via Cesare Battisti. L'evento, dal titolo "L'Archivio di Stato di Teramo, luogo di storia, di cultura e di memoria", come evidenzia il direttore Ottavio Di Stanislao, "mira a coinvolgere la cittadinanza nel segno dell'inclusività e della partecipazione, così come nello spirito delle Giornate europee del patrimonio". Nel corso del pomeriggio, in particolare, sarà mostrato al pubblico un reperto del XIII secolo, l'Agnus Dei proveniente dal primo insediamento agostiniano. Del reperto è stata realizzata anche una riproduzione in gesso alabastrino, "affinché possa essere apprezzato anche dai non vedenti". I visitatori saranno inoltre accompagnati in una visita guidata all'interno della sede dell'Archivio di Stato e al termine della visita si terrà una tavola rotonda che vedrà come relatori la storica dell'arte Luisa Franchi Dell'Orto, che interverrà sul tema "Un Agnus Dei nell'Archivio di Stato di Teramo", e il direttore dell'Archivio Di Stato Ottavio Di Stanislao che interverrà sul tema "Le vicende storiche dell'ex complesso conventuale di Sant'Agostino e illustrazione dei lavori realizzati e da realizzare per l'ulteriore valorizzazione e messa in sicurezza della struttura". La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista Simone Gambacorta. (ANSA).