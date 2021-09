A Pescara De Cecco inaugura l'asilo nido aziendale

(ANSA) - PESCARA, 20 SET - Inaugurato a Pescara l'asilo nido Aziendale De Cecco, progetto di protezione sociale e sostegno alle famiglie dei dipendenti dello storico pastificio per favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro. L'asilo è il primo atto della neonata Fondazione Fadc, 'Food & Alimentation Program De Cecco', che intende tradurre in attività civiche, solidaristiche e di impegno collettivo i valori di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Realizzato interamente con risorse private, può accogliere fino a quindici bambini. "Il Nido offre ai bimbi dei nostri dipendenti un'azione pedagogica inclusiva, attraverso un progetto di sviluppo sostenibile - ha dichiarato il Cav. Filippo Antonio De Cecco, presidente del Gruppo e della Fondazione - Gli studi dimostrano che investire in un'istruzione di qualità nella prima infanzia può generare un ritorno sociale sull'investimento almeno quattro volte superiore. Auspichiamo che la nostra iniziativa trovi il sostegno di altre realtà e delle Istituzioni".

Per realizzare il Nido la Fondazione Fadc si è avvalsa della collaborazione del "Nido degli Angeli", realtà all'avanguardia attiva da vent'anni nell'area metropolitana di Pescara, che si occuperà della gestione della struttura. "L'azione pedagogica del nostro nido si basa su valori morali quali l'amore, il rispetto, la cura, la relazione, l'onestà e la dignità - ha dichiarato la direttrice Stefania Saponara - Tali principi sono imprescindibili nel nostro agire quotidiano e sono rivolti indistintamente ai bambini, alle loro famiglie e alla collettività tutta".

Presenti al taglio del nastro anche Giuseppe Adolfo e Giuseppe Alfredo De Cecco, in rappresentanza del Direttivo della Fondazione Fadc, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci, che ha lodato l'iniziativa quale esempio per le altre realtà del territorio, e il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri.

(ANSA).