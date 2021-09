Consiglio Abruzzo, debiti fuori bilancio, via libera del Cdm

(ANSA) - L'AQUILA, 18 SET - Nel corso dell'ultima seduta, il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha esaminato 21 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare due testi della Regione Abruzzo: la legge regionale n. 16 del 05/08/2021, "Riconoscimento debito fuori bilancio per le prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A." e la n. 17 del 06/08/2021, "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa dalla Società in house Abruzzo Engineering Spa ed ulteriori disposizioni". (ANSA).