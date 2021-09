(ANSA) - L'AQUILA, 17 SET - Con la 12/a Rassegna Nazionale Canti e Danze Popolari "Città dell'Aquila" cominciano le celebrazioni del settantennale della Corale Gran Sasso. Sabato 18 settembre sulla Scalinata di San Bernardino con inizio alle ore 19, si svolgerà un gran concerto con due gruppi fra i più riconosciuti a livello internazionale: il Gruppo Folk Ciociaro "Valle di Comino" di Atina (Frosinone) e il Gruppo Folk "Giuseppe Moffa" di Riccia (Campobasso). Come da tradizione, tutti i partecipanti si muoveranno per le vie del centro storico prima di recarsi nel luogo dello spettacolo per la Rassegna. In occasione del settantennale questo momento di "sfilata" sarà accompagnato dal Gruppo Storico Sbandieratori Città dell'Aquila che vogliono in questo modo onorare la Corale Gran Sasso. Aprirà lo spettacolo la Corale Gran Sasso diretta dal Maestro Carlo Mantini con alcuni brani della tradizione aquilana ed abruzzese, accompagnata dai fisarmonicisti Francesco Mammola e Nicolino Rantucci.

A seguire spazio agli ospiti. Il Gruppo folk "Valle di Comino" di Atina è costituito dal 1976 ed è composto da musicisti e danzatori che si esibiscono regolarmente in Italia e all'estero nello stile delle tradizioni ciociare. Quest'anno è venuto a mancare il loro presidente, Luciano Sarda, Cavaliere della Repubblica Italiana, uno dei grandi protagonisti della musica popolare del centro Italia. La direzione artistica del gruppo è curata ora dalla figlia Valentina Sarda. Torna a esibirsi nel capoluogo abruzzese il Gruppo Folkloristico "Giuseppe Moffa" di Riccia, da più di quaranta anni impegnato in una continua attività di ricerca e conservazione della cultura popolare riccese e molisana. Il gruppo, riconosciuto a livello internazionale, è guidato da Luciano Riccitelli. Uno spettacolo coinvolgente di colori e suoni, di canti e danze che allieteranno il pubblico trascinandolo in un viaggio musicale dove chiunque può in qualche modo ritrovarsi e riconoscersi.

L'ingresso è libero e organizzato secondo la normativa Green Pass. La Rassegna rientra nell'ambito della Notte Bianca del Commercio dell'Aquila in corso sabato 18 settembre. (ANSA).