Conte, transizione ecologica va fatta con i cittadini

(ANSA) - SULMONA, 17 SET - "La transizione ecologica va fatta con i cittadini. Non deve essere una imposizione dall'alto altrimenti non è transizione ecologica". Lo ha detto l'ex premier Giuseppe Conte oggi a Sulmona, intervenendo in un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Gianfranco Di Piero. "Se uno Stato pensa di raggiungere la neutralità climatica a colpi di imposizioni, aldilà del caso specifico della Centrale di compressione di Sulmona a servizio del Metanodotto Brindisi Manerbio, non si va da nessuna parte. Bisogna diffondere la cultura, una cultura integralmente ecologica, energie rinnovabile, pulite, e dobbiamo farlo partecipando insieme coinvolgendo tutte le comunità nei progetti verdi. Ad esempio tutti i cittadini devono arrivare nei loro condomini a produrre energia e a risparmiare sui costi, è quello il nostro futuro". (ANSA).