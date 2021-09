Al via "The last 20", inclusione, economia e istruzione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - "Istruzione, mobilità e salute.

Il principio di prossimità come possibile alternativa" è il tema della prima tavola rotonda di "The Last Twenty", l'evento che unisce i rappresentanti degli ultimi 20 Paesi più poveri del mondo per riflettere su povertà, giustizia, distribuzione del reddito e consegnare un documento al prossimo G20 in programma a fine ottobre a Roma. La manifestazione, dal 17 al 21 settembre, prende il via oggi a L'Aquila nell'aula magna dell'Università con il saluto del rettore Edoardo Alesse. Si parlerà della connessione tra diritto all'istruzione, diritto alla salute e accesso alle infrastrutture. Si prosegue con "Cultura, eccellenza della cura comune dei beni. Fraternità e amicizia sociale: diritto alla bellezza e al turismo".

Tra i relatori Mons. Melchor Sanchez, sottosegretario pontificio Consiglio della Cultura Vaticano; il senatore Vincenzo Margiotta, segretario generale Presidenza del Senato della Repubblica; il Rabbino di Vicenza e Verona, Umberto Piperno; l'Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma; Francesco Barone portavoce di Denis Mukwege Nobel per la Pace 2018; Godwin Chukwu presidente della Federazione delle Diaspore africane; Suor Elvira Tutolo, missionaria di Termoli nella Repubblica Centrafricana, presidente dell'Ong Kizito insieme ai rappresentanti di 19 Paesi: dall'Afghanistan al Burkina Faso, Libano, Malawi, Mozambico, Somalia, Yemen. Domani 18 settembre nella cattedrale di Sulmona due tavoli tematici: "Comunicazione e Design: inclusione sociale. L'accessibilità come principio universale" e "Economia circolare e sviluppo sociale.Promozione di dialoghi sulla Pace e sui diritti umani ai giovani"; saranno presenti il vescovo Mons. Michele Fusco e il sindaco Anna Maria Casini. (ANSA).