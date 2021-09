Parco Maiella brucia da 4 giorni, proseguono operazioni

(ANSA) - PESCARA, 16 SET - Dopo quattro giorni il Parco nazionale della Maiella, interessato da un vasto incendio che si è sviluppato domenica scorsa nel versante pescarese, tra i comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca, al di sotto di Passolanciano, continua a bruciare. Le operazioni di spegnimento vanno avanti senza sosta: per tutta la giornata nell'area hanno operato mezzi aerei e Canadair.

Nella zona sono impegnati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara, la Protezione civile e i Carabinieri forestali del Reparto Parco, con il supporto dell'Esercito e dei tecnici del Parco. Le fiamme interessano una zona che si estende su oltre 35 ettari, tra area naturale, pascoli arborati e pineta.

Intanto un altro incendio di vaste proporzioni è in corso nelle vicine campagne di Castiglione a Casauria (Pescara). A bruciare, in un'area che si estende su circa 50 ettari, sono soprattutto sterpaglie e vegetazione. Nella zona hanno operato fino al tramonto due Canadair.

Entrambi gli incendi, nel corso della notte, verranno presidiati dai Vigili del Fuoco, in attesa che i mezzi aerei possano tornare a volare. (ANSA).