Parco Maiella brucia da 4 giorni, ancora Canadair in azione

(ANSA) - PESCARA, 16 SET - Fuoco ormai da quattro giorni nel Parco nazionale della Maiella, interessato da un vasto incendio che si è sviluppato domenica scorsa nel versante pescarese, tra i comuni di Lettomanoppello e Serramonacesca, al di sotto di Passolanciano. Le operazioni di spegnimento vanno avanti senza sosta: al momento sono in azione mezzi aerei e Canadair. Nella zona sono impegnati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara, la Protezione civile e i Carabinieri forestali del Reparto Parco, con il supporto dell'Esercito e dei tecnici del Parco. Le fiamme interessano una zona che si estende su alcune decine di ettari, tra area naturale, pascoli arborati e pineta.

Nella notte si è aggiunto anche un secondo fronte di fuoco, nelle vicine campagne di Castiglione a Casauria (Pescara). Il rogo di sterpaglie è tuttora in corso: in azione, oltre a squadre di terra, anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco.

(ANSA).