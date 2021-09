Stellantis: azienda, misure Sevel dovute a carenza forniture

(ANSA) - TORINO, 15 SET - "Le fluttuazioni dei mercati nazionali e internazionali generate dalla pandemia e dalla carenza di chip sono fonte di un crescente senso di incertezza e l'azienda sta attuando le migliori soluzioni logistiche per difendere i propri lavoratori e l'intera organizzazione". Lo dice l'azienda in merito alle decisioni assunte alla Sevel sulla riduzione dei turni. "La conclusione di una parte dei contratti di somministrazione in Sevel - spiega - rientra nelle normali attività di gestione della forza lavoro di Stellantis in tutti gli stabilimenti europei nell'ambito di questi momenti di instabilità che riguardano tutto il settore automotive mondiale".

Stellantis ribadisce che "l'obiettivo è tutelare l'azienda e i propri lavoratori" e aggiunge che "l'evoluzione della situazione, considerata l'incertezza, è monitorata quotidianamente". (ANSA).