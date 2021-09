Turismo: Garavaglia, per Abruzzo puntare su treno veloce

(ANSA) - SULMONA, 14 SET - "Lo sviluppo turistico del Centro Abruzzo passa attraverso il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture viarie e ferroviarie". Lo ha detto questa mattina a Sulmona, il ministro Massimo Garavaglia indicando nella velocizzazione del tratto ferroviario Pescara-Roma, uno dei passaggi cruciali.

"Ci sono delle strutture obsolete ma bellissime su cui bisogna puntare, e la realtà del treno storico che parte da Sulmona, la cosiddetta Transiberiana d'Abruzzo, è una di queste. Per il resto ci siamo impegnati per la Roma-Pescara e, non è un caso, che nel Pnrr sia previsto il raddoppio di questa tratta ferroviaria che sarà percorsa in due ore in meno rispetto al tempo attuale. Tanta roba, come si usa dire adesso. Nel frattempo, bisogna tutti insieme far conoscere quest'Italia che non è minore ma è solo poco conosciuta". Il Ministro Garavaglia ha colto l'occasione per visitare la città, compiendo un giro tra i principali monumenti di Sulmona. Il ministro Garavaglia è arrivato a Sulmona nell'ambito della campagna elettorale a sostegno della lista della Lega e del candidato sindaco del Centrodestra, Vittorio Masci. (ANSA).