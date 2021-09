'Parchi cittadini terra di nessuno', Lega protesta a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 14 SET - Luoghi di spensieratezza per i bambini durante le ore del giorno, "terra di nessuno" nelle ore notturne: è quanto denuncia il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Chieti, Mario Colantonio, secondo il quale da "settimane e ormai quotidianamente, si assiste a fenomeni tristemente ripetitivi, ma per i quali nessuno dell'Amministrazione Ferrara cerca di porre rimedio". Il capogruppo della Lega parla di "parchi che nella buia notte diventano mete di scorribande di giovani, a volte anche di conseguita maturità anagrafica, che non si limitano a giocare con le attrezzature dei giochi ma, cosa ben più grave, 'bivaccano' fino a tardissima notte consumando alcol sotto varie forme e si suppone anche altre sostanze. E se queste sono situazioni parzialmente controllabili per il parco giochi al laghetto di Nettuno, totalmente aperto, diventa tutto incontrollabile per il parco giochi ubicato nella parte superiore della Villa, dove la recinzione e le cancellate di chiusura servono a ben poco quando si vandalizzano creando dei varchi alla rete perimetrale - sottolinea Colantonio - Chi staziona all'interno di questo parco, è libero quindi di fare ciò che vuole e i risultati si rendono visibili la mattina, con presenza di residui di alimenti consumati, bottiglie vuote di birra e altro a volte anche pericolosamente rotte e altre situazioni a dir poco 'sconce'. Sono state annunciate telecamere di controllo, maggiore vigilanza e tutto quanto possibile per tutelare i tesori verdi della città di Chieti, ma ad oggi nulla si è concretizzato, anzi la cosa peggiora notevolmente, nel totale silenzio e nell'indifferenza del sindaco Ferrara".

L'esponente della Lega "spera che il prefetto "abbia modo di leggere la segnalazione e di fare, per quanto possibile, la parte di propria competenza, anche se - conclude Colantonio - davanti all'inciviltà e maldestra incoscienza di alcuni giovani, nessun divieto e nessuna limitazione tende a frenare, e i parchi giochi della Villa Comunale continuano ad essere di notte terra di nessuno". (ANSA).