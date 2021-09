Auto travolge pedone a Montesilvano, grave anziano

(ANSA) - PESCARA, 14 SET - Un uomo di 83 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, sul lungomare di Montesilvano (Pescara).

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, nel tratto di riviera compreso tra via Leopardi e via Dante. L'anziano, che in base ai primi accertamenti era sulle strisce pedonali e attraversava in direzione monti-mare, è stato travolto da una Renault Megane, condotta da un 55enne, che procedeva verso Sud.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato l'83enne in ospedale. L'uomo, residente non distante dal luogo dell'incidente, dopo gli accertamenti è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Dei rilievi si è occupata la Polizia locale di Montesilvano. (ANSA).