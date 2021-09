Scuola, sede inagibile,a Pescara protesta studenti 'Marconi'

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - Prima campanella e primi problemi nelle scuole a Pescara. Apertura, come previsto, fra le polemiche oggi per gli studenti del Liceo Marconi che, stante l'indisponibilità della sede di via Marino da Caramanico, hanno iniziato l'anno scolastico in diverse sedi. I ragazzi, però, si sono radunati dinanzi alla sede storica della scuola per una manifestazione pacifica, esponendo striscioni per contestare la divisione in più sedi e anche le mancate e ritardate risposte che, a loro dire, ha dato la Provincia di Pescara. Il sit-in, autorizzato, si è svolto senza alcun problema e sotto lo sguardo di alcuni carabinieri e agenti della Polizia di Stato. La vicenda del Liceo Marconi si trascina da mesi, da quando è stata dichiarata l'inagibilità del complesso che ospitava quasi 1500 studenti. In attesa della riqualificazione della struttura gli studenti inizieranno le lezioni in altri plessi.

I sindacati, in particolare la Cisl Scuola, oltre a stigmatizzare il rischio doppi turni, chiede un tavolo di confronto urgente e la garanzia sulla certezza di riconsegna dei lavori nei tempi previsti. (ANSA).