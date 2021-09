Pnrr: Cottarelli,ottima occasione per riforme e investimenti

(ANSA) - PESCARA, 08 SET - "Il Pnrr rappresenta un'occasione per fare con i finanziamenti europei le riforme e gli investimenti che non abbiamo fatto in passato in Italia. Questo vuol dire avere migliori infrastrutture dal punto di vista fisico, ma anche avere migliori infrastrutture legali facendo le riforme. Poi ogni regione beneficia di questo perché in un Paese dove si cresce di più tutte le regioni stanno meglio". Lo ha detto l'economista ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale Carlo Cottarelli questa mattina a Pescara prima del dibattito in corso all'Aurum sul Pnrr e le sue opportunità, organizzato da Abruzzo in Azione di Giulio Cesare Sottanelli.

Cottarelli ha poi aggiunto che "Non dobbiamo sprecare questa occasione. Ci sono tante condizioni che bisogna realizzare per avere i finanziamenti che in parte sono arrivati. Da qui a fine anno sono 42 le cose che dobbiamo fare per avere altri 25 miliardi. E' particolarmente complessi in questi primi mesi, poi diventerà più facile". (ANSA).