Venezia: Cantalini, giovane attore aquilano sul red carpet

(ANSA) - L'AQUILA, 07 SET - Alessandro Cantalini (classe 2002) è stato presente alla 78esima mostra internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia con il film "La Scuola Cattolica" di Stefano Mordini, nel quale interpreta il ruolo di un giovane della "Roma bene" anni 70 in un rapporto di odio amore con la madre (interpretata da Jasmine Trinca). Il film, una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Picomedia prodotto da Roberto Sessa, è interpretato da Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni, Valentina Cervi, insieme a una nuova, promettente, generazione di giovani attori, tra i quali Alessandro Cantalini, giovanissimo, ma con diverse esperienze teatrali alle spalle e 15 anni di scuola di recitazione. "La svolta", spiega l'attore, "Sicuramente la scelta degli ultimi anni e cioè: dello Suo Lab a Pescara, diretto da Giampiero Mancini e di Roberta Sciortino a L'Aquila che mi hanno aiutato moltissimo nel perfezionare l'arte dell'attore". Il film, "La scuola cattolica" distribuito da Warner Bros, sarà nelle sale italiane dal 7 ottobre; scritto da Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e Stefano Mordini, è tratto dall'omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016, edito da Rizzoli. La trama (fonte filmitalia.org): In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo. (ANSA).