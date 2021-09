Morto Lapenna: Anci, fu punto riferimento Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 07 SET - "La scomparsa di Luciano Lapenna colpisce la comunità dei Sindaci e amministratori abruzzesi, ne è stato punto di riferimento con equilibrio e capacità di rappresentare le istanze, le ansie, le passioni che i primi cittadini mettono nella loro missione. E' stato il Presidente di Anci Abruzzo dal 2014 al 2019, Sindaco di Vasto per 10 anni e cominciò la sua esperienza da consigliere comunale nel suo paese di origine, Gissi, ruolo che ha ricoperto per 25 anni. È stato Consigliere regionale", così una nota stampa dll'Anci Abruzzo.

"Ha restituito ad Anci Abruzzo il suo ruolo di interlocutore istituzionale sia nella Associazione nazionale che nella interlocuzione con i livelli di governo della Regione Abruzzo e delle Province abruzzesi. I Sindaci, al di là della loro appartenenza politica, parlano un comune linguaggio fatto di concretezza di chi deve rispondere alle esigenze primarie dei territori, le scuole, le strade, i servizi sociali per i più deboli, la valorizzazione turistica dei borghi. Lapenna ha saputo interpretare questa funzione con capacità che gli è stata riconosciuta da tutti.

Ci uniamo al dolore dei familiari ed esprimiamo alla moglie Bianca e al fratello Patrizio tutta la nostra vicinanza ed affetto", spiega il Presidente Gianguido D'Alberto e il Comitato Direttivo di Anci Abruzzo. (ANSA).