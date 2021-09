Street Food Time torna all'Aquila, cibo strada al Castello

(ANSA) - L'AQUILA, 06 SET - Torna all'Aquila lo "Street Food Time". Quattro giorni all'insegna del cibo di strada, in scena al Parco del Castello. È ciò che prevede la proposta di deliberazione approvata oggi dalla Giunta comunale, su iniziativa del vicesindaco e assessore con delega al Bilancio e Commercio del Comune dell'Aquila, Raffaele Daniele.

"La pandemia di covid-19 ha duramente colpito il settore del commercio e le attività produttive - dichiara l'assessore Daniele - obbligando gli operatori economici a uno stop forzato.

Per questo motivo l'Amministrazione ha ritenuto opportuno trovare soluzioni che possano dare apporto e vitalità alle imprese e offrire maggiori attrattive ai consumatori e ai turisti che visiteranno la nostra città dal 16 al 19 settembre.

Pertanto, - conclude Daniele - abbiamo accolto con il consueto entusiasmo l'iniziativa dello Street Food Time, che quest'anno sarà presente all'Aquila per la sesta edizione".

L'evento enogastronomico si svolgerà al Parco del Castello a partire dal pomeriggio di giovedì, 16 settembre, dalle 18 alle 24, e anche di mattina da venerdì 17 fino a domenica 19, dalle ore 11 alle ore 24. (ANSA).