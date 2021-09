Frontale nel Chietino: sindaco Rapino, sarà lutto cittadino

(ANSA) - PESCARA, 04 SET - A Rapino, dove l'inaugurazione della scuola prevista per oggi è stata annullata e sarà proclamato il lutto cittadino, il sindaco Rocco Micucci è intervenuto sull'incidente stradale in cui sono morte quattro persone, tra cui il presidente della locale squadra di calcio, Domenico Di Fazio, con un post corredato dalla foto dei festeggiamenti, nel 2018, per la prima categoria del Rapino.

"Voglio ricordarti così, in uno dei momenti più felici della tua vita, quando hai compiuto l'impresa di riportare il Rapino in prima categoria. Tu non sei un presidente, ma Il Presidente - ha scritto Micucci. Non hai grandi disponibilità, ma hai una grande passione che ti rende il più grande. E per essere un uomo, non basta quello che mostri, devi esserlo dentro per davvero. E non riesco a non parlare al presente, perchè non riesco ancora a crederci. Chiunque ti abbia incontrato non ha potuto fare a meno di amarti per la tua pulizia, il tuo essere appassionato, la tua integrità, per il tuo darti agli altri senza compromessi, e non solo per lo sport, ma per qualunque cosa il paese avesse bisogno, come far parte della protezione civile o dare una mano ai dipendenti comunali se ce n'era bisogno. Fino al nubifragio dell'altro giorno. Ti abbiamo amato per tua lealtà, perché dentro avevi il sole che ti eri conquistato da solo. Ora prometto che non ti dimenticheremo. E ti renderemo onore. Lo stadio avrà il tuo nome, perchè era tuo prima di tutti gli altri. E proclameremo il lutto cittadino perchè sei la perdita di un pezzo di tutti noi. Grazie Domenico". (ANSA).