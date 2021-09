Clima: ghiacciaio Calderone sul Gran Sasso ridotto del 65%

(ANSA) - PESCARA, 04 SET - Il 'ghiacciaio' del Calderone, all'interno del massiccio del Gran Sasso, dal 2000 è suddiviso in due glacionevati, uno superiore e uno inferiore, ricoperti del solo detrito a fine estate: negli ultimi 25 anni la superficie glaciale - che nel 1994 risultava ancora superiore a 6 ettari - si è ridotta di oltre il 65%, arrivando a misurare ormai poco più di due ettari. È questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sul glacionevato del Calderone in Abruzzo, i cui risultati sono stati illustrati oggi a Pescara. (ANSA).