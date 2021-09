Brioni: assessore Quaresimale, va mantenuto accordo

(ANSA) - PESCARA, 04 SET - "Va mantenuto l'accordo sottoscritto al ministero dello Sviluppo economico lo scorso 13 aprile". Lo afferma l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, in merito alla vertenza Brioni che ha deciso una riduzione di personale negli stabilimenti di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Nei giorni scorsi i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e organizzato un sit-in di protesta per martedì 7 settembre davanti al sito produttivo di Penne perché l'azienda starebbe agendo diversamente da quanto concordato nell'intesa sottoscritta al Mise. "E' necessario chiarire i termini della situazione - ha detto l'assessore Quaresimale - anche perché in una nota ufficiale la proprietà ha ribadito l'aderenza del suo comportamento con quanto previsto nell'intesa del 13 aprile scorso. Per questo motivo - ha annunciato l'assessore alle Politiche del Lavoro - convocherò subito per la prossima settimana il tavolo vertenziale alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda. E' intenzione della Giunta regionale - conclude Quaresimale - mantenere alta l'attenzione sulla vertenza Brioni e seguire, nei limiti delle proprie competenze, l'evolversi dell'accordo del 13 aprile scorso".

(ANSA).