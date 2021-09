Musica, teatro e cultura, ecco terzo Festival dannunziano

(ANSA) - PESCARA, 02 SET - Saranno Giordano Bruno Guerri e le rose di d'Annunzio, Vanessa Gravina e Franca Minnucci ad aprire domani, venerdì 3 settembre, la terza edizione del Festival dannunziano, dedicato al tema 'La città che sale: Ritmo, Velocità e Movimento'. A partire dalle ore 18 le porte e le Sale dell'Aurum, in Largo Gardone Riviera, si apriranno al pubblico per un cartellone di eventi straordinario che si snoderà sino al prossimo 12 settembre per una kermesse che vedrà i riflettori accendersi su big della musica, del teatro, della cultura, della letteratura e del giornalismo del calibro di Francesco De Gregori, Morgan, Alice, Marcello Veneziani, Vittorio Sgarbi, Jacopo Fò ed Edoardo Bennato.

"Oggi raccogliamo i frutti di un seme che abbiamo lanciato nel 2019 con la 'Festa della Rivoluzione' con l'obiettivo di restituire D'Annunzio alla sua città, di togliere la polvere dal personaggio permettendo agli abruzzesi e agli italiani di riscoprirne la figura -dice il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, promotore del Festival - Anche l'edizione 2021 sarà in qualche modo influenzata dalla pandemia richiedendo l'adozione di accorgimenti particolari a tutela del pubblico. Dal 3 al 12 settembre avremo una carrellata di eventi principali, ma soprattutto di momenti di grande cultura con la presentazione di libri e volumi, alcuni non ancora stampati, ma che già stanno animando il dibattito attorno al nome di d'Annunzio e delle sue imprese".

"Ma soprattutto - aggiunge - la terza edizione della manifestazione è strettamente legata ai luoghi dannunziani toccati dai roghi di inizio agosto, a partire dalla pineta: le manifestazioni e gli spettacoli principali prevedranno una donazione liberale da parte del pubblico che prenoterà la propria presenza, a partire da 5 o 10 euro, e la somma raccolta verrà devoluta a tutti i comuni dannunziani che sono stati toccati dai roghi, un modo per far sentire ogni singolo cittadino parte attiva della grande opera di risanamento che l'amministrazione comunale dovrà realizzare". (ANSA).