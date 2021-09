Feste di settembre, concerto Manu Chao a Lanciano il 17/9

(ANSA) - LANCIANO, 01 SET - Con gli spari dei mortaretti e batteria pirica dalla Torre Civica ufficialmente aperte oggi a Lanciano la 188/a edizione delle Feste di Settembre, la più grande kermesse popolare d' Abruzzo dedicata alla patrona Madonna del Ponte. Come da tradizione il cartellone chiude il 16 settembre, ma il presidente del comitato feste Maurizio Trevisan ha annunciato, a sorpresa, un prologo per venerdi' 17 con il concerto dei Manu Chao che torna in Italia per pochissime date e, tra queste, Lanciano.

Tra gli ospiti dell'Arena Villa delle Rose erano già fissate le date del 10 settembre, con lo show di Enrico Brignano, giorno 14 Max Pezzali, il 15 Gaia e Aka7even e il gran finale del 16 settembre con il concerto di Niccolò Fabi, a cui si aggiunge ora il tour "El Chapulín Solo - Manu Chao Acústico" con cui l'ex leader dei Mano Negra sta portando in tutta Italia la sua musica. Manu Chao, all'anagrafe José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, è un cantautore e chitarrista francese, figlio di immigrati spagnoli. Ha esordito nel mondo della musica a fine anni Ottanta come leader della band Mano Negra. La sua musica mescola folk, reggae e ritmi latinoamericani ed è molto amata ovunque. Dopo cinque album con i Mano Negra, Manu Chao ha poi dato alle stampe cinque album da solista. (ANSA).