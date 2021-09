Acqua: vice sindaco Chieti in sit-in davanti all'Aca

(ANSA) - PESCARA, 01 SET - Alcuni cittadini di Chieti simpatizzanti delle liste civiche Chiama Chieti e Chieti C'è hanno attuato un sit in a Pescara nei pressi della sede dell'Aca per manifestare il malcontento per la carenza idrica che ha creato disservizi e problemi nel capoluogo teatino. Presente il vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare con un documento con alcune proposte da presentare al consorzio e al presidente del Cda dell'Aca Brandelli.

"Oggi siamo qui per manifestare il dissenso per la gestione idrica nella nostra città. Che le reti siano vetuste, che ci sia dispersione e altri problemi lo si sa e lo si sapeva già da tempo - ha detto De Cesare - ma noi oggi vogliamo sapere cosa si è fatto nel tempo per evitare di arrivare a questo e per evitare che accada in futuro. Quest'estate a Chieti si sono vissuti dei disagi clamorosi sia per le attività commerciali che per i cittadini. Ora è arrivato il momento delle risposte. Non siamo più disposti a tollerare interlocuzioni che siano poi poco concrete perché noi vogliamo risposte serie. Noi abbiamo delle soluzioni che vogliamo sottoporre all'Aca. L'importante però è che ci sia una interlocuzione che porti a gesti concreti perché non mi risulta che in questi anni a Chieti siano stati fatti dal gestore grossi investimenti e né che a breve termine ci sia un piano di investimenti per la nostra città".

Nel documento si chiede una migliore gestione delle risorse a disposizione; sapere quante risorse sono state investite finora e cosa prevede il piano di investimenti della società per la Città di Chieti; garanzie del collettore posizionato in zona Colonnetta; la realizzazione di un grosso serbatoio a Chieti Scalo; la massima attenzione per intercettare, attraverso progetti attuabili, fondi PNRR fondamentali per fare investimenti importanti sulla rete idrica Teatina; ottenere l'indennizzo in bolletta per la mancata corretta erogazione agli utenti. (ANSA).