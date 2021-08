Afghaniststan:Cri,futuro profughi altra sfida per l'Italia

(ANSA) - AVEZZANO, 31 AGO - "Al loro arrivo erano stremati per il lungo viaggio, non solo quello aereo, ma anche per gli spostamenti in Afghanistan e, soprattutto, spaventati per il salto verso l'ignoto: poi, con le prima cure, la nostra accoglienza calorosa, un letto, del cibo caldo e l'apporto di mediatori e psicologi, si sono rassicurati. Ora i profughi dovranno affrontare il futuro, un'altra sfida per loro e per il nostro paese". Così il presidente regionale abruzzese della Cri, Gabriele Perfetti, nel fare il punto della situazione nell'hub di accoglienza e smistamento allestito dalla stessa Croce Rossa e dalla Protezione civile nell'interporto di Avezzano (L'Aquila).

"Noi operatori abbiamo evitato di parlare della loro esperienza nell'inferno dell'Afghanistn dopo il ritorno del regime talebano - spiega ancora Perfetti -. Sono ferite che rimangono dentro e che si attenueranno con il passare del tempo e con una vita normale in un paese democratico e solidale".

