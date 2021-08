Musica: sold out al Teatro D'Annunzio per Ariete

(ANSA) - PESCARA, 30 AGO - Tutto esaurito domani sera al Teatro Monumento D'Annunzio di Pescara per l'esibizione della cantante Ariete che si esibirà nell'ambito del "Pescara Future Pop", un nuovo festival, in calendario a cavallo tra agosto e settembre, con tre concerti di tre artisti di spicco del panorama musicale contemporaneo: il Teatro Monumento d'Annunzio ospiterà infatti Ariete ‪il 31 agosto‬, Levante il 1° settembre e Dardust ‪il 2 settembre‬, sempre con inizio ‪alle ore 21.15‬.

Come spiega il vice presidente dell'Ente Manifestazione Pescaresi Simone D'Angelo "abbiamo ottenuto un ottimo risultato per questo evento che vede un artista emergente che sta avendo ottimi riscontri fra i più giovani. Contiamo di arrivare al sold out anche per Levante e ottenere grandi numeri anche per l'evento del 2 settembre con Dardust". A causa della pandemia la capienza del Teatro D'Annunzio è stata ridotta da oltre duemila posti a poco più di 800 per garantire la sicurezza e il giusto distanziamento. Obbligatorio il Green pass. (ANSA).